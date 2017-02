In occasione di San Valentino,ha pubblicato sul PlayStation Store il nuovo DLC di, intitolatoe ora disponibile per il download (in esclusiva temporale) su PlayStation 4.

Banned Footage Volume 2 include il gioco di carte Ventuno e il filmato confidenziale "Figlie" con la missione bonus 55° Compleanno di Jack, quest'ultima compatibile anche con PlayStation VR.

Il DLC è disponibile al prezzo di 14.99 euro, gratis per i possessori del Season Pass. Il 21 febbraio i contenuti extra Banned Footage Volume 1 e Banned Footage Volume 2 saranno disponibili anche su PC (via Steam) e Xbox One.