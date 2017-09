Resident Evil 7: il DLC Not a Hero si collegherà a Resident Evil 8? (Spoiler)

Stando a un leak diffuso da un utente anonimo su Reddit, ildipotrebbe fare da ponte con. Attenzione: vi avvertiamo che nel seguito della notizia ci saranno diversisulla trama e sul finale di Resident Evil 7.

Avvertenza Spoiler: la notizia contiene diversi spoiler su Resident Evil 7 e sulla presunta trama di Not a Hero.

Stando a quanto riportato dall'utente anonimo, Not a Hero ci metterà nei panni di Chris Redfield e sarà ambientato ancora una volta nella residenza Baker, dove il giocatore dovrà dare la caccia a Lucas, la mente malata dietro gli enigmi di Resident Evil 7.

Nel corso dell'avventura bisognerà superare nuovi puzzle, mentre verranno forniti ulteriori dettagli sulla storia di Jack Baker e sulla sua decisione di portare la famiglia in un luogo così lugubre e isolato. Inoltre dovremo vedercela con un nuovo nemico, il White Molded, una creatura in grado di rendere ancora più letali i propri alleati.

Durante il gioco saremo aiutati da Zoe (si darà per canonica, in Resident Evil 7, la scelta di salvare Zoe al posto di Mia), ma Lucas avrà una tale influenza su di lei da costringerla a battersi contro di noi a un certo punto dell'avventura. Lo scontro finale sarà con Lucas, ma durante il boss fight non saremo in grado di sconfiggerlo del tutto: questi riuscirà a scappare nella sua forma mutata, in una scena che farà da ponte con l'incipit di Resident Evil 8.

Naturalmente vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze, dal momento che si tratta di un leak non ancora confermato. Cosa ne pensate di questo rumor?