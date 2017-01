Resident Evil 7: dove trovare il fucile a pompa (Attenzione: Spoiler)

Come in ogni buon survival horror che si rispetti, anche inè presente il fucile a pompa, di fatto una delle migliori armi in assoluto per sbarazzarsi di zombie, mostri e altre creature che infestano la casa dei Baker. Ecco dove trovare e come ottenere il fucile a pompa.: la guida potrebbe contenere spoiler.

Resident Evil 7: Fucile a Pompa

La prima cosa da fare è recuperare la Scorpion Key nascosta in cantina nei pressi dei mostri melmosi e ben mimetizzata in un pezzo di carne putrida. Prendete la chiave e utilizzate per aprire la stanza ricreativa al secondo piano, subito dopo le scale. In questa stanza troverete un fucile a pompa rotto, scendete al piano inferiore e sostituite l'arma guasta con il fucile della statua e poi scappate immediatamente in giardino per mettervi in salvo.



Adesso potrete utilizzarel o shotgun liberamente, ma sapete che l'arma rotta imbracciata dalla statua può essere riparata? Basta seguire queste indicazioni: Recatevi nei pressi del portico in giardino, noterete una grata metallica, rimuovetela per trovare immediatamente il kit per riparare il fucile rotto.

