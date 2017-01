Resident Evil 7: dove trovare tutte le Monete Antiche

è il nuovo episodio della celebre serie horror di Capcom, attualmente disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Il titolo presenta numerosi collezionabili e, tra questi, particolare importanza rivestono le, oggetti finalizzati all’acquisto di nuove armi e potenziamenti per il protagonista del gioco.

Tuttavia, queste monete sono spesso nascoste nei luoghi più impensabili: dovrete quindi esplorare con estrema attenzione l'intero ambiente di gioco per scovarle tutte. Tenete inoltre a mente che, alla difficoltà Manicomio, la posizione delle Monete Antiche differisce rispetto a quanto elencato in questa guida. Nei prossimi giorni troverete quindi un ulteriore articolo indicante l’esatta collocazione dei suddetti oggetti alla difficoltà più elevata. Andiamo ora ad analizzare la posizione delle diciotto Monete Antiche presenti nel titolo alle difficoltà Facile e Normale. ATTENZIONE: la guida conterrà inevitabilmente alcuni spoiler sulla trama di Resident Evil 7, perciò valutate bene se proseguire o meno nella lettura.

Moneta Antica #1: la prima moneta è nascosta nella cucina della casa degli ospiti, all’interno di un cassetto. Tuttavia, per conoscere l’esatta posizione dell’oggetto dovrete far partire la prima videocassetta del gioco e vestire i panni di Clancy. Cercate un grimaldello nell’area iniziale e, dopo averlo trovato, entrate in casa, dirigendovi verso la cucina. Qui dovrete individuare il cassetto chiuso a chiave sulla destra ed utilizzare il grimaldello per aprirlo. Completate la sequenza e recatevi nella cucina assieme ad Ethan. La moneta è nascosta all’interno del vano scassinato in precedenza.

Moneta Antica #2: dirigetevi al primo piano della casa principale. Dopo aver ottenuto la chiave che vi permetterà di aprire la botola, calatevi al suo interno e proseguite strisciando. Ad un certo punto, noterete un grande tosaerba rosso posizionato al lato del cunicolo. Ispezionatelo e troverete la seconda moneta.

Moneta Antica #3: dirigetevi verso la sala principale dell’abitazione, situata al primo piano e contenente, tra i vari oggetti, un telefono. Alla sua sinistra troverete infatti la terza moneta, celata in un cassetto.

Moneta Antica #4: la quarta moneta è nascosta all’interno della sala ricreativa, al secondo piano della casa principale. Cercate la porta che conduce nella camera della nonna e troverete il collezionabile accanto ad una statua di bronzo.

Moneta Antica #5: la quinta moneta è nascosta all’interno del bagno della casa principale, al secondo piano. Entrate nella stanza e troverete il collezionabile nella toilet.

Moneta Antica #6: sempre nel bagno, scoverete anche una statuetta di legno. Raccoglietela e dirigetevi verso la sala principale, situata al primo piano dell’abitazione. Qui troverete un particolare macchinario che illumina un quadro raffigurante un’aquila. Per ottenere la moneta, dovrete utilizzare la statuetta e far collidere l’ombra con l’immagine bianca dell’aquila, avvalendovi del piedistallo situato in corrispondenza del fascio di luce. In tal modo aprirete un passaggio segreto che vi permetterà di accedere ad una stanza contenente una lavagna di plastica. Troverete il collezionabile all’interno del posacenere, posizionato sul tavolo.

Moneta Antica #7: lasciatevi la sala con la lavagna alle spalle ed avanzate fino ad arrivare ad una rampa di scale. Scendete ed addentratevi nei sotterranei. Proseguite finché non giungerete dinanzi ad una porta verde scorrevole: la moneta è nascosta in un buco del muro sulla sinistra, pochi metri più avanti.

Moneta Antica #8: l’ottava moneta si trova al di fuori della casa principale. Superate la porta con il cane a tre teste e proseguite scendendo le scale. A questo punto svoltate subito a destra e, al prossimo bivio, proseguite nuovamente verso destra. Esplorate l’area circostante alla ricerca di alcuni vasi. Al loro interno troverete il collezionabile desiderato.

Moneta Antica #9: la nona moneta è piuttosto semplice da scovare, poiché nascosta nel caravan situato al di fuori dell’abitazione. Entrate nell’abitacolo e troverete il collezionabile adagiato sul tavolo.

Moneta Antica #10: la decima moneta si trova all’interno della vecchia abitazione. Per ottenerla, dovrete introdurvi nel passaggio nascosto dietro al caminetto e scendere le scale. Il collezionabile è adagiato su di un tavolino, posizionato alla fine del corridoio, accanto ad una porta.

Moneta Antica #11: l’undicesima moneta si trova all’esterno della vecchia abitazione. Utilizzate la manovella ottenuta in precedenza per attivare il ponte. Percorretelo fino a raggiungere un piccolo bagno: troverete il collezionabile al suo interno, accanto alla toilet.

Moneta Antica #12: la dodicesima moneta si trova al secondo piano della vecchia abitazione. Dopo aver ottenuto la chiave del corvo, dirigetevi verso la relativa porta, posizionata in cima ad una rampa di scale sulla destra. Proseguite fino ad arrivare a delle nuove scale e proseguite verso destra. La moneta è nascosta in un cassetto.

Moneta Antica #13: la tredicesima moneta si trova al primo piano dell’Area dei Test. Percorrete il corridoio principale con il pavimento cosparso di fieno fino a raggiungere una stanza dotata di una cassettiera verde. Troverete il collezionabile al suo interno.

Moneta Antica #14: la quattordicesima moneta si trova secondo piano dell’Area dei Test. Dirigetevi nella stanza con l’uomo morto bloccato sulla sedia e proseguite superando la porta posta di fronte al malcapitato. Il collezionabile è posizionato sulla mensola, facilmente individuabile.

Moneta Antica #15: la quindicesima moneta si trova nel Relitto della nave. Dopo la sequenza raffigurante due operai intenti ad aprire una tubatura, entrate nella botola situata nei vostri paraggi. Proseguite dirigendovi verso sinistra e, ai bivi successivi, prendete sempre la destra. Il collezionabile sarà di fronte a voi, in un vicolo cieco.

Moneta Antica #16: dopo esser giunti in una zona allagata, dirigetevi verso sinistra e cercate la moneta per terra. Evitate di salire subito le scale, altrimenti non potrete ottenere il collezionabile.

Moneta Antica #17: cercate un grimaldello nascosto al secondo piano del Relitto e, una volta scovato, dirigetevi al piano superiore utilizzando l’ascensore. Proseguite verso sinistra ed entrate nella stanza posta di fronte a voi. Qui troverete una scatola degli attrezzi: apritela utilizzando il grimaldello ed otterrete il collezionabile.

Moneta Antica #18: dopo aver ispezionato la prima sala macchine troverete un armadietto, situato nel corridoio. Apritelo utilizzando l’acido corrosivo e, al suo interno, scoverete l’ultima Moneta Antica del gioco.

