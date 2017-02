Resident Evil 7: dove trovare le quattro VHS nascoste

presenta quattro diverse videocassette, nascoste all’interno della grottesca abitazione. Come già visto nella demo, questevi permettono di rivivere la storia di alcune tra le vittime della famiglia, facendovene assumere momentaneamente le sembianze.

In tal modo, potrete accedere a diversi indizi riguardanti la posizione di determinati oggetti presenti all'interno della casa o, ancora, venire a conoscenza di importanti informazioni che vi aiuteranno a risolvere i puzzle e gli enigmi di Resident Evil 7. In questa guida vi illustreremo quindi l’esatta location delle videocassette, fornendovi utili consigli che vi permetteranno di ottenere il massimo dalla vostra esperienza di gioco.

Videocassetta #1: la prima videocassetta è nascosta al secondo piano della casa degli ospiti ed è posizionata su di un cassettone, nell’angolo della stanza.

Videocassetta #2: la seconda videocassetta è adagiata sul bar della sala ricreativa, al secondo piano della casa principale. Nella stessa stanza troverete anche una televisione ed un videoregistratore.

Videocassetta #3: la terza videocassetta è nascosta nell’attico della casa principale. Per impossessarvene, dovrete dapprima ottenere la chiave serpente ed entrare nella camera dei bambini. Da qui, dovrete premere il bottone presente sulla lampada da tavolo per far comparire la scaletta che vi condurrà nell’attico. La videocassetta è sulla mensola.

Videocassetta #4: la quarta ed ultima videocassetta è nascosta nella sala dei comandi, al terzo piano della nave naufragata. L’oggetto è posizionato accanto ad una televisione dotata di videoregistratore.

Picordate che avrete bisogno di un videoregistratore per visionare il contenuto delle VHS; tuttavia, suddetti strumenti sono sparsi per l’abitazione e facilmente individuabili nel corso dell'avventura. Se avete bisogno di altri suggerimenti potete consultare la nostra guida di Resident Evil 7.