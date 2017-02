Resident Evil 7: due video gameplay del DLC Banned Footage Volume 1

Il DLCdiè ora disponibile in esclusiva temporale su PlayStation 4 e dopo avervi proposto la recensione del contenuto scaricabile, pubblichiamo in calce alla notizia due video gameplay tratti dal pacchetto in questione.

Il primo filmato è relativo al Filmato Confidenziale "Incubo" che ci mette nei panni di Clancy, il cameraman rapito dalla famiglia Baker: obiettivo della missione è cercare di sopravvivere tutta la notte eliminando le orde di nemici e il pericolosissimo Jack.

Il secondo video è invece incentrato sull'esperienza "La Stanza", nella quale dovremo fuggire dalle grinfie di Marguerite Baker, evitando di mangiare i suoi pericolosi intrugli preparati con viscere umani e animali di ogni tipo...

Per saperne di più su Banned Footage Volume 1 vi rimandiamo alla nostra recensione del primo DLC di Resident Evil VII Biohazard, in uscita il 21 febbraio anche su Xbox One e PC Windows.