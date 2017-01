Resident Evil 7 durerà circa 10 ore?

A poco più di una settimana dal lancio di, nuovi rumor affiorano nel web. Sembrerebbe, infatti, che alcuni utenti siano già riusciti a mettere le mani sul titolo, riuscendo addirittura a completarlo.

Come possiamo leggere in una schermata trapelata quest'oggi, che ci mostra le statistiche di fine gioco, l'utente che ha postato l'immagine avrebbe impiegato circa 10 ore a difficoltà Normale per arrivare ai titoli di coda, raccogliendo quasi tutti i collezionabili. Vi invitiamo, tuttavia, a prendere questa notizia come un semplice rumor, dal momento che non è stata confermata da nessuna fonte ufficiale. Resident Evil 7: Biohazard uscirà il 24 gennaio su Playstation 4, PS VR, PC e Xbox One. Qui trovate i requisiti minimi e i dettagli del Season Pass.