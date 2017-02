Resident Evil 7: ecco come è stato censurato in Giappone

Il canale Youtube di Censored Gaming ha pubblicato un video in cui vengono mostrate tutte le censure inserite nella versione giapponese di: ve lo abbiamo riportato in calce alla notizia (la descrizione del video contiene degli SPOILER sulla trama principale).

ATTENZIONE SPOILER: nel video e nella breve descrizione che stiamo per fornirvi ci sono degli SPOILER sulla trama principale del gioco, vi invitiamo a proseguire la lettura soltanto se avete portato a termine l'avventura.

Come potete vedere nel video a fondo pagina, l'edizione giapponese di Resident Evil 7 è stata ritoccata in un paio di scene disturbanti che riguardano l'agente David Anderson. Nella versione occidentale troviamo la testa del malcapitato all'interno del frigorifero, mentre in quella giapponese c'è una fotografia al suo posto. Discorso analogo vale quando dobbiamo inserire la mano all'interno del suo cadavere per procurarci una chiave. Cosa ne pensate di queste censure?