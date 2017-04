Resident Evil 7: ecco il making of completo

ha di recente pubblicato l'ultimo video del making of di. Rispettivamente in testata e in calce all'articolo, trovate il filmato intitolato "The House that Jack Built" insieme al resto della serie "dietro le quinte" dedicata all'ultima iterazione della storica saga survival horror.

A partire dalla demo "Beginning Hour", gli sviluppatori di Capcom ci accompagnano in questo racconto completo delle meccaniche di gioco, dei personaggi e della narrativa di Resident Evil 7. Potete attivare i sottotitoli in italiano navigando tra le opzioni di YouTube consultabili in basso a destra del player.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Resident Evil 7: Biohazard è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Capcom ha recentemente discusso del futuro della serie, affermando che il prossimo Resident Evil potrebbe discostarsi da questo settimo capitolo.