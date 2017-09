La scorsa settimana,ha pubblicato il primo gameplay trailer di, nuovo DLC dicon protagonista. Oggi arriva la versione italiana del video, visibile in calce alla notizia.

Il contenuto aggiuntivo Not A Hero sarà disponibile dal prossimo 12 dicembre in contemporanea con Resident Evil VII Biohazard Gold Edition. Il DLC sarà incluso nella riedizione del gioco per PC, Xbox One e PS4 e potrà essere scaricato gratuitamente anche da tutti coloro che possiedono l'edizione Standard.