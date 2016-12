Resident Evil 7 girerà a 1080p e 60fps sia su PlayStation 4 che su Xbox One

Durante un'intervista concessa a GamingBolt, Masachika Kawata, producer diha confermato che il nuovo capitolo della celebre serie survival horror girerà a 1080p di risoulzione e 60 frame per secondo sia su PlayStation 4 che su Xbox One. E' stato inoltre confermato il supporto all'HDR su PS4, Xbox One S e Ps4 Pro.

Nel corso dell'intervista, il producer ha anche lasciato un commento sulle console mid-gen, il cui esordio sul mercato è stato inaugurato dall'arrivo di PlayStation 4 Pro a novembre. Kawata crede che, per far sì che questi hardware upgradati abbiano successo, ci debba essere il supporto di tutte le parti, a partire dagli sviluppatori e dei publisher che devono puntare sempre all'innovazione, fino ad arrivare ai giocatori, la cui fiducia e il cui entusiasmo sono naturalmente i veicoli trainanti dell'industria.

Ricordiamo che Resident Evil 7 uscirà il 24 gennaio per PC, PS4 e Xbox One.