ha annunciatoper PlayStation 4, Xbox One e PC. L'annuncio arriva dalle pagine della rivista Famitsu, la riedizione del gioco uscirà in Giappone il 24 dicembre al prezzo di 4,990 yen.

Resident Evil 7 Gold Edition includerà il gioco completo e i DLC Banned Footage Volume 1 e 2, oltre al nuovo contenuto End of Zoe, disponibile anche separatamente al prezzo di 1.500 yen. Il 14 dicembre uscirà invece l'aggiornamento gratuito Not A Hero, con protagonista Chris Redfield.

Le date indicate si riferiscono al mercato giapponese, al momento Capcom non ha confermato l'arrivo di Resident Evil VII Gold Edition in Occidente.