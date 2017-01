Resident Evil 7, Gravity Rush 2 e Yakuza 0 tra i giochi più attesi di Gennaio 2017

Il primo mese del 2017 parte con convinzione, senza l'affollamento dell'autunno ma con un paio di produzioni molto attese come. Non manca poi qualche riedizione interessante come quella diper Nintendo 3DS.

A gennaio arriveranno nei negozi (fisici e digitali) anche Hatsune Miku Project DIVA Future Tone, Abzù per Xbox One, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Yakuza Zero, Digimon World Next Order e Tales of Berseria, senza dimenticare Hitman La Prima Stagione Completa per Windows, Xbox One e PS4. Per a lista completa delle novità vi rimandiamo alle nostre rubriche sui giochi in uscita a gennaio su PC e console.