Resident Evil 7: Guida alla soluzione di tutte le videocassette nascoste

vi permette di rivivere la storia di alcune tra le vittime della famiglia Baker attraverso delle speciali videocassette sparse per l’area di gioco. Ciò vi permette di accedere a diversi indizi riguardanti la posizione di determinati oggetti presenti all'interno della casa o, ancora, venire a conoscenza di interessanti informazioni che vi aiuteranno a risolvere i puzzle e gli enigmi.

In questa guida vi illustreremo quindi la soluzione di ciascuna delle quattro VHS, offrendovi utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla vostra esperienza di gioco. Prima di proseguire, ricordate che avrete bisogno di un videoregistratore per visionare il contenuto delle videocassette; tuttavia, questi strumenti sono sparsi per l’abitazione e facilmente individuabili. ATTENZIONE: la guida conterrà diversi spoiler riguardanti la trama di Resident Evil 7, perciò valutate bene se proseguire o meno nella lettura.

Videocassetta #1

La prima videocassetta è nascosta al secondo piano della casa degli ospiti ed è posizionata su di un cassettone, nell’angolo destro della stanza. Inserite l’oggetto all’interno del videoregistratore presente nel salotto e preparatevi a visionarne il contenuto. In questa VHS farete parte di un gruppo di tre ragazzi intenti a girare un documentario sulle case abbandonate e vi troverete all’interno della casa degli ospiti. Per proseguire nella storia, non dovrete far altro che seguire gli NPC. Ricordate tuttavia di memorizzare la posizione della leva che apre il passaggio segreto dal salotto, in modo da accedere facilmente al tunnel una volta tornati al comando di Ethan.



Videocassetta #2

La seconda videocassetta è adagiata sul bar della sala ricreativa, al secondo piano della casa principale. Nella stessa stanza troverete anche una televisione ed un videoregistratore. In questa VHS vestirete i panni di Mia, intenta a scappare da Marguerite. Per completare la missione, non dovrete far altro che nascondervi dalla vostra inseguitrice, pronta a catturarvi. Non avrete a disposizione alcuna arma, perciò selezionate con cura i vostri nascondigli.



Inoltre, se riuscirete a completare la videocassetta senza farvi scoprire sbloccherete un nuovo Trofeo. La VHS presenta inoltre diversi punti di interesse da ispezionare con attenzione. Una volta arrivati all’interno della stanza con il puzzle a base di ombre, uscite sul balcone e nascondetevi finché Marguerite non sarà andata via. A questo punto potrete interagire con l’enigma. Per risolverlo, non dovrete far altro che ruotare la statua fino a far collidere l’ombra con l’immagine del dipinto, confermando il tutto con X/A. In tal modo, potrete accedere ad un passaggio segreto che vi condurrà in una nuova stanza. Continuate a nascondervi da Marguerite proseguendo verso destra e, una volta arrivati accanto ad un ritratto raffigurante due ragazze, la luce andrà via e l’antagonista catturerà Mia.



Videocassetta #3

La terza videocassetta è nascosta nell’attico della casa principale. Per impossessarvene, dovrete dapprima ottenere la chiave serpente ed entrare nella camera dei bambini. Da qui, dovrete premere il bottone presente sulla lampada da tavolo per far comparire la scaletta che vi condurrà nell’attico. La VHS è sulla mensola.



Questo flashback è incentrato su Lucas ed ha come protagonista Clancy, il cameramen presente nella demo Beginning Hour e nella prima videocassetta. Inizialmente, dovrete raccogliere la candela del clown e dirigervi nella prossima stanza, trovando una torta di compleanno sul tavolo a destra. Tuttavia, la vostra candela si spegnerà non appena entrerete nella stanza, a causa di un flusso d’acqua, e voi dovrete riuscire a posizionare una candela accesa sulla torta. Recatevi nella camera visitata in precedenza e raccogliete il cannocchiale presente nella toilette. Pulitelo recandovi al di sotto dell'entrata della stanza della torta, in modo da sfruttare il getto d’acqua. Uscite nuovamente dalla stanza e girate a destra: di fronte a voi scorgerete una finestra. Utilizzate il cannocchiale per visualizzare le tre figure ed allineatele fino ad ottenere una combinazione. Sfruttatela per aprire la scatola chiusa all’interno della stanza della torta ed otterrete una bambola. Bruciatela sui fornelli della cucina ed otterrete il Dito del Manichino. Accendete la candela e dirigetevi verso la porta chiusa da una corda vicino allo schermo. Bruciate la corda con la candela e proseguite fino ad arrivare in una stanza piena di palloncini. A terra troverete un palloncino sgonfio.



Raccoglietelo e inseritelo all'interno di un tubo che perde, posto vicino ai fornelli. In tal modo otterrete la penna stilografica. Dirigetevi nuovamente nella stanza della torta e raccogliete la valvola presente sul barile, a destra. Interagite con il clown utilizzando il dito, la penna d’oca e la valvola: in tal modo otterrete una password. Questa andrà inserita sul lucchetto che blocca la porta al fondo del corridoio dei palloncini e vi permetterà di ottenere una valvola più grande. Posizionatela sulla tubatura a sinistra dell’ingresso della stanza della torta, in modo da interrompere il getto d’acqua. Accendete nuovamente la candela e posizionatela sulla torta. In tal modo, porterete a termine la sequenza.



Videocassetta #4

La quarta ed ultima videocassetta è nascosta nella sala dei comandi, al terzo piano della nave naufragata. L’oggetto è posizionato accanto ad una televisione dotata di videoregistratore. Qui, impersonerete nuovamente Mia.



Nella prima stanza troverete una lettera con nuovi dettagli sulla storia e diverse munizioni per la mitragliatrice. Proseguite seguendo il corridoio e superando l’ultima porta, troverete alcuni utili oggetti posizionati sul tavolo. Prendete la seconda uscita e cercate delle assi di legno posizionate contro ad un muro; spostatele e troverete alcune provviste. Proseguite fino a trovare delle porte: entrate e troverete nuove munizioni ed oggetti da raccogliere. Tornate nella stanza precedente e proseguite utilizzando il condotto d’areazione e, una volta fuori, raccogliete l’erba verde dal lavandino. Dirigetevi verso l’ascensore nei pressi della stanza iniziale e prestate attenzione ai nemici. Una volta fuori dall’ascensore scendete le scale e, dopo aver attraversato alcuni corridoi, arriverete di fronte ad una porta. Entrate e troverete alcune bombe attivabili a distanza. Proseguite ed eliminate il nemico lontano. Salite le scale e proseguite dritti, ignorando la porta sulla destra. Arriverete ad una porta sulla sinistra: entrate e raccogliete l’acido corrosivo, utile per neutralizzare i lucchetti. Sfruttatelo per aprire la porta sulla destra ed eliminate i nemici.



Tornate indietro ed entrate nella stanza ignorata in precedenza sfruttando l’acido. Qui troverete nuove munizioni, una piantina del luogo, due bombe, acido corrosivo e del fluido. Proseguite entrando nell’area contenente alcuni alloggi e, sulla destra, troverete una fessura. Attraversatela e prestate attenzione ai nemici. Salite al piano superiore, attraversate la porta e troverete Alan. Superate la porta, interagite con il portatile e proseguite. In tal modo, porterete a termine la sequenza.