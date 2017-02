Resident Evil 7: guida al DLC Banned Footage Volume 1 (Attenzione: Spoiler)

, primo DLC di, è finalmente arrivato su PlayStation 4, portando con sé due nuovi scenari ed un’inedita modalità chiamata. Attenzione: la guida contiene spoiler e anticipazioni sulla trama del gioco.

Nello scenario La Stanza dovrete trovare il modo di fuggire dalla camera da letto senza attirare l’attenzione della perfida Marguerite Baker, mentre nello scenario Incubo dovrete sopravvivere fino al mattino contro orde di nemici. La modalità Ethan deve Morire è invece incentrata sulla sopravvivenza e la difficoltà di gioco è piuttosto elevata. In questa guida andremo ad analizzare lo scenario Incubo, fornendovi utili consigli che vi aiuteranno a portare a superare indenni la nottata.

Come menzionato in precedenza, lo scenario Incubo vi pone di fronte ad innumerevoli orde di nemici pronte ad uccidervi alla minima occasione, perciò risulterà essenziale sfruttare al meglio l’ambiente di gioco e posizionarvi nei punti strategici della mappa, in modo da cogliere i nemici di sorpresa e rallentare la loro avanzata.

Utilizzate il compattatore

Ricordate sempre di attivare il compattatore presente accanto al tavolo di lavoro, in modo da produrre armi, soluzioni mediche e munizioni. Cercate quindi di raccogliere quanti più rottami possibili, alimentando così il compattatore ed aumentando la quantità di materiale a vostra disposizione.

Rifornitevi di rottami

Tenete bene a mente che il costo relativo alla produzione di ciascun oggetto aumenterà con l’avanzare della notte, perciò cercate di organizzare le vostre provviste e rifornirvi di rottami tra un’orda e l’altra, altrimenti verrete schiacciati dagli avversari.

Portate sempre una pistola con voi

Portate sempre con voi una pistola e mirate alla testa dei nemici, in modo da abbatterli con relativa facilità. Non sottovalutate inoltre il coltello: questo piccolo utensile vi permetterà infatti di risparmiare munizioni e si rivelerà di vitale importanza negli scontri ravvicinati. Assemblate altresì un fucile da utilizzare in situazioni di grande pericolo, che vi aiuterà a contrastare gli attacchi inaspettati. Sfruttate invece il lanciagranate per colpire un folto gruppo di nemici, piazzando infine trappole e torrette nei punti strategici della mappa.

Preparatevi per il finale

Tenete bene a mente che il compattatore cesserà di funzionare prima dell’arrivo dei nemici finali di ciascuna orda, perciò tenete sempre da parte scorte e munizioni utili per la battaglia. Cercate di produrre un’elevata quantità di proiettili e soluzioni mediche, in modo da aumentare le vostre probabilità di vittoria.

Provate e riprovate

La Stanza presenta una difficoltà di gioco alquanto elevata, perciò risulterà pressoché impossibile completare lo scenario in una sola run. Cercate quindi di prendere confidenza con la modalità di gioco e di memorizzare i punti strategici della mappa, in modo da sfruttarli a vostro vantaggio ed aumentare le vostre probabilità di vittoria.