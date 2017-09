Resident Evil 7: un leak svela possibili dettagli sulle nuove espansioni

Non è passato molto tempo dall'annuncio delladi, la quale porterà in dote due nuove espansioni per l'horror game di

Un leak apparso su NeoGaf sembrerebbe ora svelare interessanti dettagli sull'ambientazione di End of Zoe e sulle dinamiche di sviluppo che vi sono dietro la sua realizzazione. Secondo l'insider che fornisce le informazioni, l'espansione sarà ambientata nelle terre paludose della Louisiana, e verrà diretta da una delle menti creative che ha lavorato a P.T., la famigerata demo del Silent Hills poi cancellato da Konami. Fra le altre cose, apprendiamo che End of Zoe sarebbe stato inizialmente pensato da Capcom come un primo concept per la realizzazione di Resident Evil 8.

Per quanto riguarda Not a Hero, Capcom avrebbe in un primo momento affidato lo sviluppo del DLC ad un team third-party, salvo poi riportarlo sotto la propria ala a causa dei supposti risultati scadenti ottenuti. L'espansione, dipinta come "il vero finale del gioco", rappresenterebbe un misto di horror ed action, al contrario di End of Zoe, completamente devoto ad un'esperienza puramente horror.

Naturalmente nessuna di queste informazioni è confermata ufficialmente, motivo per il quale vi consigliamo di prendere la notizia con le pinze, in attesa di ricevere novità da parte di Capcom. Resident Evil Gold Edition uscirà il 12 dicembre in concomitanza con i due nuovi DLC.