Resident Evil 7: obiettivi e trofei del gioco (Attenzione: Spoiler)

è il nuovo episodio della celebre serie horror di, in arrivo il prossimo 24 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Di recente, sono trapelati i trofei del gioco che riportiamo di seguito, con nomi e descrizioni tradotte in italiano.

A questi andranno ad aggiungersi 11 trofei nascosti, con ogni probabilità legati alla storia. Attenzione: le descrizioni e i nomi dei trofei potrebbero contenere spoiler sulla trama di Resident Evil VII.

Bronzo

Lei è viva – Viaggia verso la Louisiana

– Viaggia verso la Louisiana A porte chiuse – Chiudi da solo una porta aperta

– Chiudi da solo una porta aperta Braccia in aria – Blocca un attacco nemico facendo la guardia

– Blocca un attacco nemico facendo la guardia A-Ha! – Ottieni qualcosa esaminando attentamente un oggetto

– Ottieni qualcosa esaminando attentamente un oggetto Bel tentativo – Posa un oggetto estraneo su un piedistallo d’ombra

– Posa un oggetto estraneo su un piedistallo d’ombra Apri gli occhi – Utilizza i psicostimolanti

– Utilizza i psicostimolanti Nella borsa – Aumenta la quantità di slot disponibili per gli oggetti

– Aumenta la quantità di slot disponibili per gli oggetti Le cose sono andate sul personale – Elimina un nemico con il coltello

– Elimina un nemico con il coltello Slash Slash, Slashity Slash! – Libera gli insetti fuori da una porta utilizzando un coltello

– Libera gli insetti fuori da una porta utilizzando un coltello Questa è una polpetta piccante – Uccidi un nemico attaccandogli una Bomba a Distanza e facendola esplodere in remoto.

– Uccidi un nemico attaccandogli una Bomba a Distanza e facendola esplodere in remoto. Primo posto alla Fiera della Scienza – Crea tutti gli elementi che contengono fluido chimico e fluido chimico forte

– Crea tutti gli elementi che contengono fluido chimico e fluido chimico forte Non puoi prendermi – Completa il videotape "Mia" senza essere visto da Marguerite

– Completa il videotape "Mia" senza essere visto da Marguerite Sii gentile, riavvolgi per favore – Guarda tutte le videocassette in un unico playthrough

– Guarda tutte le videocassette in un unico playthrough È qui, lì, ovunque! – Distruggi una statuetta Mr. Everywhere

– Distruggi una statuetta Mr. Everywhere Andare sul sicuro – Completa il gioco alla difficoltà facile

– Completa il gioco alla difficoltà facile L’incubo è finalmente finito – Completa il gioco alla difficoltà normale

Argento

Meno è meglio – Colpisci due o più nemici con un solo colpo

– Colpisci due o più nemici con un solo colpo Fuori prima del dessert – Completa il videotape "Happy Birthday" entro 5 minuti

– Completa il videotape "Happy Birthday" entro 5 minuti Pellicani in tasca – Ottieni tutte le monete antiche a difficoltà Manicomio

– Ottieni tutte le monete antiche a difficoltà Manicomio Il diavolo è nei dettagli – Leggi tutti i file durante un solo playthrough

– Leggi tutti i file durante un solo playthrough Mr. Nowhere – Distruggi tutte le statuette Mr. Nowhere

– Distruggi tutte le statuette Mr. Nowhere Chi è il tuo papà adesso? – Completa il gioco alla difficoltà Manicomio

Oro

Fammi solo uscire da qui – Completa il gioco entro 4 ore

– Completa il gioco entro 4 ore Manager delle risorse – Completa il gioco senza aprire il box degli oggetti per più di 3 volte

Platino

Bioschizzato – Sblocca tutti i trofei

Resident Evil 7 sarà disponibile in Europa dal 24 gennaio, nelle scorse ore alcuni negozi in Medio Oriente hanno rotto il day one, iniziando a vendere il gioco dieci giorni prima rispetto alla data prevista. Il titolo è stato premiato da Famitsu con un voto di 36/40, indubbiamente un inizio incoraggiante per il nuovo survival horror di Capcom.