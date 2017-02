Resident Evil 7 mantiene il primo posto della classifica software inglese

Per la seconda settimana consecutiva,si conferma il gioco più venduto in Inghilterra, seguito da(- 2%) e(-1%). Il survival horrorcontinua dunque a riscuotere un discreto successo in Europa.

Da segnalare anche il buon debutto di Hitman La Prima Stagione Completa (quarto posto) e il ritorno in classifica di WWE 2K17, spinto dal taglio di prezzo applicato da numerosi rivenditori locali.

RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD GRAND THEFT AUTO V FIFA 17 HITMAN LA PRIMA STAGIONE COMPLETA CALL OF DUTY INFINITE WARFARE ROCKET LEAGUE BATTLEFIELD 1 FINAL FANTASY XV WWE 2K17 MAFIA III

Poochy & Yoshi’s Woolly World per Nintendo 3DS non riesce ad entrare in top ten e deve accontentarsi di un debutto in ventesima posizione. Per il resto, non si segnalano altre new entry in classifica.