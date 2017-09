Resident Evil 7: Not A Hero uscirà a dicembre insieme al DLC End of Zoe?

Dal Giappone arrivano nuovi rumor sui futuri contenuti aggiuntivi di. Secondo quanto riportato da una fonte di Famitsu molto vicina al progetto, a dicembrepubblicherà due DLC per il suo survival horror.

Il primo sarà il già annunciato Not A Hero, disponibile dal 14 dicembre come aggiornamento gratuito, lo stesso giorno inoltre dovrebbe essere pubblicato anche il pacchetto End of Zoe, non ancora annunciato. Questo contenuto extra sarà incentrato su Zoe e presenterà una storia ambientata dopo la fine degli eventi narrati nel gioco principale. End of Zoe non sarà gratuito, bensì costerà 1.500 yen, circa 11 euro al cambio attuale.

Altri rumor inoltre parlano inoltre dell'arrivo di una Gold Edition di Resident Evil VII, la quale dovrebbe contenere il gioco e tutti i DLC, al momento però non ci sono conferme da parte del publisher.