Resident Evil 7: nuove immagini per il DLC Not a Hero

ha recentemente pubblicato una nuova serie di immagini per "", DLC diprevisto all'uscita il 12 dicembre 2017 in concomitanza con il lancio delladel gioco e dell'ulteriore espansione "".

Gli eventi di Not a Hero prendono luogo dopo il finale di Resident Evil 7: Biohazard. In questa occasione, i giocatori avranno la possibilità di impersonare Chris Redfield, presente già in altri capitoli della serie. Secondo un leak diffuso da un utente anonimo su reddit, l'espansione potrebbe fare da ponte con l'incipit di Resident Evil 8.

Lasciandovi alla visione degli scatti, ricordiamo che Resident Evil 7: Gold Edition sarà disponibile insieme ai due nuovi DLC a partire dal 12 dicembre.