Resident Evil 7: nuovi dettagli sui DLC Banned Footage Volume 1 e 2

Gli utenti PlayStation 4 potranno godere prima degli altri di due Expansion Pack di, denominati. Ognuno dei due DLC contiene nuovi scenari di gioco e una modalità extra, di seguito, tutti i dettagli.

Il Banned Footage Vol. 1 è disponibile da oggi per tutti gli utenti PlayStation 4 a €9.99 è lo sarà a breve per tutti gli altri. Questo pack include due videocassette che danno accesso a due missioni distinte dal gioco principale: "Nightmare" - dove l’operatore del documentario Sewer Gators, Clancy, deve fabbricare armi e fare scorta di munizioni per fronteggiare orde di nemici e sopravvivere fino a all’alba – e "Bedroom" - dove dovrete aiutare Clancy a fuggire da una stanza da letto nella Villa dei Baker nella quale è tenuto prigioniero – ma fate attenzione – Marguerite Baker non ne sarà felice! Insieme a questi nuovi scenari di giochi è disponibile una nuova modalità extra particolarmente ostica, slegata dal gioco principale, chiamata "Ethan Must Die" (PSVR non è supportato in questa modalità)

Successivamente, il 14 febbraio, il secondo pack Banned Footage Vol. 2 sarà disponibile per gli utenti PlayStation 4 al prezzo di €14.99. In questo pack due nuovi scenari di gioco "21" e "Daughters". In "21" i giocatori dovranno affrontare un macabro gioco con Lucas Baker dove la posta sul piatto è la loro vita mentre in "Daughters" verrà svelato qualcosa in più sulla vita della famiglia Baker prima dei tragici eventi narrati in Resident Evil 7. Come da tradizione a completare l’offerta sarà inclusa anche una nuova modalità di gioco chiamata "Jack’s 55th Birthday", dove il giocatore dovrà affrontare una corsa contro il tempo per festeggiare il papà della famiglia Baker. (PSVR non è supportato in questa modalità)

I DLC Banned Footage Vol. 1 e Vol. 2 saranno disponibili all’acquisto per gli altri formati il 21 di febbraio. I possessori della Deluxe Edition e del Season Pass accederanno ai contenuti DLC non appena questi saranno resi disponibili, con l’aggiunta di una missione aggiuntiva che verrà svelata prossimamente. Inoltre, questa primavera, i giocatori avranno accesso ad un nuovo contenuto completamente gratuito Not a Hero che introdurrà una nuova storyline separata dall’odissea di Ethan nel gioco principale.