Resident Evil 7: nuovi video gameplay del DLC Banned Footage Volume 2

Il DLCdiè ora disponibile in esclusiva temporale su PlayStation 4: per l'occasione, in calce alla notizia vi proponiamo il gameplay degli scenari(con entrambi i finali) e

Nello specifico, potete vedere nel dettaglio entrambi i finali del ricordo "Figlie" e approfondire il gameplay dello scenario "21", due dei nuovi contenuti di Filmati Confidenziali Volume 2, il più recente DLC del survival horror targato Capcom. Su Everyeye.it trovate anche il video gameplay della missione 55° Compleanno di Jack.

Resident Evil VII Biohazard: Banned Footage Volume 2 è ora in vendita sul PlayStation Store, il pacchetto arriverà su Xbox One e PC la prossima settimana, più precisamente il 21 febbraio.