Resident Evil 7: un nuovo DLC è attualmente in fase di sviluppo

Dopo aver annunciato ildiha rivelato di essere attualmente al lavoro su un nuovo contenuto aggiuntivo di, la cui natura non è stata però ancora specificata.

Gli sviluppatori fanno sapere di essere impegnati a rifinire alcuni aspetti di Not A Hero e al tempo stesso di aver pianificato un ulteriore DLC per Resident Evil VII. Non è chiaro se il materiale in questione sarà distribuito gratuitamente o se il publisher abbia pianificato una seconda stagione di contenuti scaricabili.

Fino a questo momento, Capcom ha pubblicato due contenuti aggiuntivi (Banned Footage Volume 1 e 2) come parte del Season Pass, restiamo in attesa di ulteriori dettagli sui prossimi DLC e sull'arrivo di Not A Hero.