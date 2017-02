Resident Evil 7: la patch 1.02 introduce il supporto al DLC Banned Footage Vol.2

ha da poco reso disponibile per il download la patch 1.02 di, grazie alla quale l'ultima iterazione della fortunata saga survival horror introduce il supporto al DLC, espansione in arrivo nella giornata di domani.

Con l'arrivo del DLC, sono previsti anche otto nuovi trofei che si andranno ad aggiungere a quelli già presenti nel gioco base: li trovate riportati in calce all'articolo (ne sconsigliamo la visione a chi voglia evitare spoiler sul DLC). La patch introduce anche la nuova modalità di gioco Jack’s 55th Birthday (non compatibile con PlayStation VR), e apporta correzioni a vari glitch e bug minori. Al momento, non conosciamo ancora il peso dell'update.

Resident Evil 7 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Il DLC Banned Footage Vol. 2 sarà disponibile da domani; l'espansione è inclusa nel Season Pass del gioco, ma è anche acquistabile singolarmente al costo di 14,99 euro.