Resident Evil 7 per PC: orario di sblocco della versione Steam

sarà disponibile da domani su PC, Xbox One e PlayStation 4, in vendita in formato retail e in versione digitale. Per quanto riguarda l'acquisto su Steam, il gioco verrà sbloccato nelle prime ore della mattinata di martedì 24 gennaio.

Secondo quanto riportato sulla pagina Steam di Resident Evil VII Biohazard, lo sblocco è previsto per le 06:00 (ora italiana) di martedì 24 gennaio, dunque non sarà possibile giocare a partire da mezzanotte. Ricordiamo come la versione Xbox One/Windows 10 del gioco aderirà al programma Xbox Play Anywhere, con un solo acquisto sarà dunque possibile far girare il titolo su entrambe le piattaforme, senza limitazioni. Su Everyeye.it trovate anche il video unboxing della Collector's Edition europea di Resident Evil 7 Biohazard.