Resident Evil 7 portato a termine in meno di due ore

Lo speedrunner Stirliing ha portato a terminein meno di due ore, segnando di fatto l'attuale record assoluto per quanto riguarda il nuovo survival horror di. Il tempo totale impiegato per finire il gioco è stato di 1:42:48.

Si tratta al momento di un vero e proprio record, che lo stesso Stirliing ha già annunciato di voler provare a battere una volta che scoprirà nuovi trucchi e metodi per aggirare i nemici. In calce alla notizia trovate il video integrale dell'impresa, se non volete spoiler e anticipazioni di alcun tipo potete interrompere qui la lettura, in caso contrario premete senza indugio sul tasto play. Infine, vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate anche una guida con i consigli e le strategie utili per iniziare a giocare a Resident Evil 7 Biohazard.