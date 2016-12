Resident Evil 7 potrebbe contenere la demo di Resident Evil 2 Remake?

Stando a un indizio scovato da un utente di Reddit , c'è la possibilità che la demo divenga inclusa in, il nuovo capitolo della celebre saga horror in arrivo su PC, Playstation 4 e Xbox One il 24 Gennaio 2017.

Come potete notare nel video riportato in calce alla notiza, l'utente di Reddit ha scoperto un curioso dettaglio nella demo di Resident Evil 7: a un certo punto appare un codice che contiene la stessa sequenze di cifre (00551-90009) presenti nel product id number di Resident Evil: Director's Cut, la riedizione del primo capitolo della saga che conteneva la demo di Resident Evil 2. Si tratta di una semplice coincidenza, oppure Capcom ha svelato tra le righe che Resident Evil 7 includerà una demo del Remake di Resident Evil 2?