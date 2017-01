Resident Evil 7 premiato da Famitsu, Capcom annuncia il primo DLC gratuito

Famitsu ha pubblicato la prima recensione di: il nuovo survival horror diha convinto i redattori della rivista nipponica, che hanno premiato il gioco con un voto di 36/40 (9/9/9/9).

Le novità però non finiscono qui, perchè sempre tramite le pagine della rivista nipponica, Capcom ha annunciato un DLC gratuito intitolato Not A Hero. Questo pacchetto verrà pubblicato in primavera e permetterà di vivere la storia del gioco da un punto di vista differente, maggiori dettagli verranno diffusi nelle prossime settimane.

Resident Evil VII Biohazard uscirà in Europa il 24 gennaio nei formati PC, Xbox One e PlayStation 4, il gioco è già in vendita in Medio Oriente, numerosi rivenditori locali hanno infatti rotto il day one proprio in queste ore.