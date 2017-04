Resident Evil 7 a quota 3.5 milioni di copie, Dead Rising 4 sotto le aspettative

ha annunciato oggi i risultati finanziari dell'anno fiscale terminato il 31 marzo scorso. La casa di Osaka ha annunciato inoltre di aver distribuito 3.5 milioni di copie di, mentrenon ha rispettato le previsioni di vendita.

Resident Evil VII Biohazard ha registrato quindi un buon successo specialmente in Occidente, il publisher inoltre parla di una buona partenza per Monster Hunter XX (1.7 milioni di copie distribuite). Vendite elevate anche per le riedizioni di Resident Evil 4, 5 e 6 e per Monster Hunter Generations in Europa e Nord America.

Sotto le aspettative invece Monster Hunter Stories e Dead Rising 4, entrambi hanno piazzato meno di un milione di copie dallo scorso autunno, un risultato ritenuto non soddisfacente dalla casa di Osaka. Per l'anno fiscale in corso (iniziato il primo aprile) Capcom dedicherà maggiori attenzione al mercato console e ai contenuti mobile.