Resident Evil 7: requisiti versione PC, svelati i contenuti del Season Pass

ha aggiornato recentemente la pagina Steam diindicando i requisiti minimi e consigliati per la versione PC e rivelando al tempo stesso i contenuti del Season Pass.

Di seguito, i requisiti di Resident Evil 7 Biohazard indicati dagli sviluppatori.

Requisiti Minimi (1080p/30 fps)

Sistema operativo: Windows 7,8,8.1,10 a 64-bit

Processore: Intel Core i5-4460, 2.70 GHz, AMD FX-6300 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760, AMD Radeon R7 260x con 2 GB di RAM

DirectX 11

Requisiti Consigliati (1080p/60 fps)

Sistema operativo: Windows 7,8,8.1,10 a 64-bit

Processore: Intel Core i7 3770 3.4 GHz o equivalente/superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video con 4 GB di RAM

DirectX 11

Per quanto riguarda invece il Season Pass, il ticket darà accesso ai pacchetti Filmati Confidenziali Volume 1 e 2 (include i filmati Inclubo, La Stanza ed Ethan deve morire, Ventuno, Figlie e 55° compleanno di Jack), oltre a un nuovo episodio aggiuntivo non meglio specificato. Ricordiamo che Resident Evil VII Biohazard sarà disponibile dal 24 gennaio su PC, Xbox One e PlayStation 4.