Resident Evil 7: rotto il day one in Medio Oriente

Alcuni rivenditori in Bahrein, Qatar e Arabia Saudito hanno rotto il day one di: nei paesi in questione il gioco sarebbe già regolarmente in vendita sugli scaffali dei negozi, con una settimana di anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale.

Non è la prima volta che accade e probabilmente non sarà l'ultimo, ricordiamo che molti negozianti in Medio Oriente hanno iniziato a vendere PlayStation 4 Slim addirittura in anticipo rispetto alla presentazione ufficiale. In queste ore sul web strapelati alcuni spoiler di Resident Evil VII e molti utenti di Reddit affermano di aver già portato a termine l'avventura.

Ricordiamo che Resident Evil 7 Biohazard uscirà ufficialmente il 24 gennaio 2017 nei formati Xbox One, PC Windows e PlayStation 4, in quest'ultimo caso con pieno supporto per PlayStation VR.