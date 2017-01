Resident Evil 7 sarà il gioco più difficile della serie

offrirà un'esperienza ludica appagante anche per i più esperti:ha infatti aumentato il livello di difficoltà rispetto ai precedenti episodi della saga, una scelta ben precisa presa per far aumentare la tensione nei giocatori.

Sono queste le parole di Hajime Horiuchi di Capcom pronunciate durante una recente intervista pubblicata su Official Xbox Magazine: "Abbiamo alzato leggermente il livello di difficoltà rispetto al passato, si tratta di una strategia chiara e ben delineata, un modo per trasmettere ansia e tensione ad ogni passo. Quando incontrerete dei nemici, non fatevi trovare impreparati..."

Resident Evil VII Biohazard sarà disponibile in tutto il mondo dal prossimo 24 gennaio su PC, Xbox One e PlayStation 4, in quest'ultimo caso con supporto per il visore PlayStation VR. Una demo giocabile è ora disponibile su tutte le piattaforme.