Resident Evil 7 si mostra nello spaventoso trailer di lancio

è disponibile da oggi nei negozi e per festeggiare questo avvenimento,ha pubblicato il trailer di lancio del gioco, intitolatoe incentrato su alcune delle sutuazioni che incontreremo nel corso dell'avventura...

In contemporanea con il lancio del gioco, gli sviluppatori hanno pubblicato anche una day one patch che include nuovi trofei e obiettivi, il supporto per i futuri DLC e risolve vari bug e problemi minori. Su Everyeye.it trovate la recensione di Resident Evil 7 e la prova del gioco su PlayStation VR. Ricordiamo che oltre all'edizione Standard, nei negozi troverete anche la ricca Collector's Edition che include (tra le altre cose) una riproduzione di villa Baker e una chiavetta USB a forma di dito.