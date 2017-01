Resident Evil 7: svelata la lista dei trofei (Spoiler)

arriverà sugli scaffali tra una settimana, ma alcuni utenti, come ormai saprete , sono già entrati in possesso della propria copia del nuovo capitolo della serie targata. Non è passato molto, quindi, prima che qualcuno postasse in rete la lista dei trofei del gioco, in questo caso della sua versione PS4.

Nota: sebbene non riguardino da vicino la trama di Resident Evil 7, i trofei potrebbero contenere spoiler minori su ambientazioni ed altri elementi di gioco secondari.

I trofei sono stati avvistati in primo luogo su imgur, e quindi riportati anche sul forum NeoGaf. A giudicare dal trofeo Get Me Outta Here, sembrerebbe che Capcom voglia puntare anche sulla rigiocabilità del titolo, ponendo ai giocatori la sfida di effettuare un playthrough completo in un tempo limite di 4 ore. Segnaliamo infine la presenza di 11 trofei nascosti, che i giocatori completisti non vorranno farsi scappare.

Resident Evil 7 uscirà il 24 gennaio su PC, PS4 e Xbox One.