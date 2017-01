Resident Evil 7: unboxing della Collector's Edition europea

ha pubblicato un nuovo video di, questa volta dedicato all'unboxing della Collector's Edition europea del gioco, disponibile nel nostro continente dal 24 gennaio nei formati PC, Xbox One e PlayStation 4.

Questa edizione speciale da collezione include una replica di Villa Baker alta 17 centimetri, artbook celebrativo per il ventesimo anniversario di Resident Evil, pendrive a forma di dito del manichino, cinque litografie esclusive, una cover alternativa e il DLC Sopravvivenza: Set Azione, il tutto racchiuso in una confezione premium. Un pacchetto davvero ricchissimo per festeggiare il ritorno di questa amatissima serie, ricordiamo che Resident Evil 7 arriverà in Europa il 24 gennaio 2017, una demo è già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.