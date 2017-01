Resident Evil 7: unboxing della Collector's Edition italiana

L'uscita disi fa sempre più vicina: il nuovo capitolo della serie survival horror disarà pubblicato il prossimo 24 gennaio su PC, PS4 e Xbox One. Per stemperare l'attesa, vi proponiamo l'unboxing della Collector's Edition italiana.

Oltre a contenere una copia fisica del gioco, la confezione include un modellino in resina di 17cm di Villa Baker, la tetra e misteriosa casa in cui gli eventi di gioco prenderanno luogo; una penna USB a forma di dito, già diventato un elemento iconico nella demo; un set di copertine alternative; cinque litografie; un artbook celebrativo della serie con copertina rigida che, però, non fa stranamente alcun riferimento a questo settimo episodio fra le sue pagine.



La Collector's Edition, infine, include anche un codice digitale grazie al quale accedere al DLC Sopravvivenza: Set Azione.Resident Evil 7: Biohazard uscirà il 24 gennaio su PC, PS4 e Xbox One. Vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it, in attesa della nostra recensione.

