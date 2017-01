Resident Evil 7 uscirà su Switch con supporto per la VR?

Secondo una indiscrezione riportata dallo YouTuber "OBE1plays", Capcom sarebbe attualmente al lavoro su una versione Switch di. Il publisher vorrebbe supportare sin da subito la nuova console Nintendo portando sulla nova piattaforma uno dei suoi titoli di punta per l'anno appena iniziato.

Sembra inoltre che la casa di Osaka stia lavorando per aggiungere il supporto VR alla versione Switch del gioco, tuttavia le specifiche della console trapelate fino a questo momento non sembrano indicare la capacità di supportare adeguatamente la realtà virtuale, nonostante i vari brevetti depositati da Nintendo. Un primo trailer di Resident Evil VII Biohazard per Switch potrebbe essere mostrato durante l'evento di presentazione del 13 gennaio, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite.