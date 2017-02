Resident Evil 7: vendite al di sotto delle aspettative in Giappone

Stando ai dati diffusi da Media Create , la versionediha venduto soltanto il 58.64% delle copie distribuite in Giappone durante la settimana di debutto del gioco. Un risultato non esattamente stellare, considerando che Resident Evil 6 aveva registrato numeri di molto più alti.

Nonostante tutto, il nuovo survival horror targato Capcom si è collocato in cima alla claffisica giapponese con le sue 187 mila copie vendute al debutto, ma bisogna considerare che Resident Evil 6 - su PS3 - aveva piazzato la bellezza di oltre 635 mila unità durante il lancio in Giappone. Molto esiguo il contributo dato dalla versione Xbox One di Resident Evil 7, che nel Paese del Sol Levante si è piazzata soltanto al 49° posto.