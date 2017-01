Resident Evil 7: un video mostra i momenti più brutali del gioco (Spoiler)

Lo YouTuber "lzuniy" ha pubblicato un video che raccoglie i momenti più macabri e le uccisioni più brutali di. Il filmato, visibile in calce alla notizia, mostra alcune fasi avanzate del gioco e gli scontri con i boss, di conseguenza non proseguite oltre se non volete spoiler.

Gli sviluppatori non si sono certo risparmiati sul fronte della violenza, lasciando al giocatore la possibilità di utilizzare motoseghe, coltelli, asce e altri oggetti per uccidere i nemici in maniera decisamente brutale. Vi lasciamo alla visione del filmato, ricordandovi che Resident Evil VII Biohazard è disponibile ora su PlayStation 4, Xbox One e PC, su Everyeye.it trovate la recensione del gioco e la prova della versione per PlayStation VR.