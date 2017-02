Resident Evil 7: Video Recensione del DLC Banned Footage Volume 1

aggiunge al prezzo di 9,90€ un tris di esperienze alternative a quella principale di, concentrate ora sulla risoluzione di enigmi, ora sull'azione più pura.

Le tre modalità inedite allungano la nostra permanenza nell'infernale magione dei Baker, lasciandoci ben sperare nella qualità del supporto post lancio per l’eccellente horror targato Capcom. I contenuti extra ci sono parsi quindi interessanti e ben studiati: fra inattese esperienze roguelike, orde di micomorfi da massacrare ed enigmi da antologia, Banned Footage Vol. 1 è un contenuto cerebrale e movimentato, capace di far risaltare tutte le sfaccettature della produzione originale. In attesa del Volume 2, in arrivo il 14 febbraio su PlayStation 4 e il 21 dello stesso mese su PC e Xbox One.