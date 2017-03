Resident Evil Code Veronica arriverà su PlayStation 4?

per PlayStation 4 è comparso sul sito dell'USK, ente che si occupa di valutare i videogiochi in Germania. Nessun altro dettaglio è trapelato al momento, resta dunque da capire quali siano le intenzioni diriguardo la pubblicazione del gioco su PS4.

Resident Evil Code Veronica è uscito originariamente su Dreamcast nel 2000 e in seguito è stato convertito su PlayStation 2 e GameCube. Nel 2011 invece è uscito Resident Evil Code Veronica X HD su PlayStation 3 e Xbox 360, non è escluso che sia proprio questa la versione in arrivo su PlayStation 4 e presumibilmente Xbox One.