per PlayStation 4 sarà disponibile a partire da domani sul PlayStation Store europeo, come confermato in giornata da. Il titolo, disponibile già da oggi per gli utenti statunitensi, arriva sull'ammiraglia ditramite emulazione, entrando a far parte così del catalogo, come già anticipato dai rumor

Il gioco pesa 1.7GB ed è disponibile per l'acquisto al prezzo di 14,99 dollari. In aggiunta, sono stati pubblicati due screenshot sulla scheda ufficiale del gioco, che potete visionare in calce all'articolo.

Resident Evil: Code Veronica è uscito originariamente su Dreamcast nel 2000 e in seguito è stato convertito su PlayStation 2 e GameCube. Nel 2011, quindi, il titolo è sbarcato su PlayStation 3 e Xbox 360 nella sua versione HD, prima di giungere infine anche su PlayStation 4.