Resident Evil: Code Veronica X in arrivo su PlayStation 4 la prossima settimana

Stando a quanto riferito da un tweet di Gematsu,è in arrivo su PlayStation 4 entro la prossima settimana. Il debutto del gioco sull'ammiraglia diera già stato anticipato lo scorso marzo, quando il suo nome era comparso sul sito dell'ESK, ente che si occupa della classificazione dei videogame in Germania.

Al momento non è chiaro se si tratti di una versione rivisitata del titolo, o se, come appare più probabile, di un port diretto della versione originale che entrerebbe così a far parte del catalogo "PS2 Classic" sul PlayStation Store. Attendiamo quindi che sia Capcom ad esprimersi sulla questione nei prossimi giorni.

Resident Evil: Code Veronica è uscito originariamente su Dreamcast nel 2000 e in seguito è stato convertito su PlayStation 2 e GameCube. Nel 2011, quindi, il titolo è sbarcato su PlayStation 3 e Xbox 360 nella sua versione HD.