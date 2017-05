Resident Evil Code Veronica X per PS4: l'analisi di Digital Foundry

Uscito nel 2001 su PlayStation 2,è ora disponibile per il download su PlayStation 4. Per l'occasione, Digital Foundry ha analizzato il gioco su PS4 e PS4 Pro, ecco come se la cava il titolo Capcom a sedici anni dal debutto.

Digital Foundry evidenzia come non ci siano differenze prestazioni di alcun tipo su PlayStation 4 Pro, anche con il Boost Mode attivo: il gioco gira a 1280x960p e 30 fps (non stabili) su entrambe le console, senza vantaggi o migliorie di alcun tipo. Da segnalare cali di framerate nella versione PAL, la quale gira in 4:3 a 50 Hz (interpolati a 60 Hz) e 25 fps, inoltre il motion blur utilizzato in alcune scene produce una leggera distorsione dell'immagine.

I tecnici di Digital Foundry nel complesso lamentano una scarsa cura in fase di porting, di fatto il gioco è rimasto esattamente lo stesso visto su PlayStation 2, senza alcun reale miglioramento tecnico. Non è chiaro per quale motivo Capcom abbia deciso di portare su PS4 la versione originale di Resident Evil Code Veronica X anzichè la riedizione HD uscita su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2011.