Dopo aver annunciato la data di uscita diper Xbox One e PlayStation 4,ha confermato che il gioco arriverà durante l'autunno anche su Nintendo Switch, in un pacchetto che includerà anche tutti gli episodi di

Purtroppo Capcom non ha rivelato ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche dei porting per Switch, i due giochi saranno disponibili in un solo pacchetto venduto in formato retail o digitale con numerosi DLC e contenuti extra (non meglio specificati) inclusi. Restiamo in attesa di eventuali novità in merito da parte del publisher.