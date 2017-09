Emergono dal Tokyo Game Show 2017 due nuovi video gameplay (OffScreen) diper Nintendo Switch, entrambi in arrivo du Switch entro fine anno.

Le riedizioni dei due survival horror di Capcom sfrutteranno la camera IR dei Joy-Con, inoltre i due giochi supportano i motion control, si parla infine anche della piena compatibilità con gli Amiibo, in questo caso però non ci sono conferme dirette in merito da parte di Capcom e Nintendo.

Resident Evil Revelations 1 e 2 usciranno su Nintendo Switch il prossimo 28 novembre in formato digitale o retail in un unico bundle che racchiude entrambi i titoli.