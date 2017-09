Resident Evil Revelations 1 e 2 in arrivo su Nintendo Switch il 28 novembre

ha annunciato nella giornata di oggi chesaranno pubblicati su Nintendo Switch il 28 novembre 2017, in edizione retail a 39,99 euro, e in formato scaricabile al prezzo di 19,99 euro.

Se il primo capitolo di Resident Evil Revelations debuttò su 3DS prima e Wii U poi, il seguito dell'horror game di Capcom, pubblicato su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360, non aveva visto ancora la luce su una console Nintendo; questo fino all'annuncio per Switch.

Dopo Ultra Street Fighter V: The Final Challengers, Capcom continua a supportare la console ibrida di Nintendo con l'arrivo dei due capitoli di Resident Evil Revelations. Coglierete l'occasione per recuperarli?