Resident Evil Revelations 1&2 per Switch includeranno minigiochi in stile retrò

ha annunciato che le versioni Switch diincluderanno due minigiochi in stile retrò, intitolati

Ghost Ship Panic è uno sparatutto in prima persona che ricorda titoli come House of the Dead mentre Ghouls 'n Homunculi è un minigioco ispirato a Ghouls n' Ghosts che mette il giocatore nei panni di Barry Burton.

Ricordiamo che Resident Evil Revelations e Resident Evil Revelations 2 saranno disponibili su Nintendo Switch a partire dal prossimo 28 novembre, acquistabili singolarmente in formato digitale o in bundle in un pacchetto che include entrambi i titoli.