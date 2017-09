Resident Evil Revelations 2 per Switch pesa 26 GB: MicroSD richiesta per giocare

per Nintendo Switch richiederà obbligatoriamente una scheda MicroSD per l'installazione. E' quanto si apprende dal sito giapponese di, tramite il quale scopriamo che il gioco peserà 26 GB.

Lo spazio libero su Switch ammonta a 25.9 GB, dimensione occupata dal solo sistema operativo e dalle app preinstallate, per giocare con Resident Evil Revelations 2 sarà dunque necessario possedere una scheda di memoria esterna.

Acquistando l'edizione retail del gioco troveremo su disco solamente il primo episodio mentre gli altri quattro (e i contenuti bonus) dovranno essere scaricati dal Nintendo eShop. Resident Evil Revelations 1 peserà invece 13 GB, dato che include anche DLC e contenuti extra.

Resident Evil Revelations 1 e 2 per Nintendo Switch saranno disponibili in un unico pacchetto a partire dal 28 novembre, oppure acquistabili separatamente in formato digitale al prezzo di 19,99 euro l'uno.