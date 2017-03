Resident Evil Revelations arriverà su PS4 e Xbox One in autunno

Con un breve messaggio pubblicato su Twitter,ha annunciato chearriverà su Xbox One e PlayStation 4: il gioco sarà pubblicato su queste piattaforme durante l'autunno, in formato retail e digitale.

Maggiori dettagli non sono noti e verranno condivisi in un secondo momento. Resident Evil Revelations è stato pubblicato nel 2012 su Nintendo 3DS e l'anno successivo è arrivato anche su PC, PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U. Il sequel, Resident Evil Revelations 2, ha visto la luce come titolo a episodi su PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC e PlayStation Vita.

Al momento non sappiamo se il porting di Resident Evil Revelations per Xbox One e Playstation 4 presenterà contenuti aggiuntivi rispetto alle versioni già in commercio.